Recentemente, i membri del team Android Police , hanno notato chetestando una funzione che consente di bloccare lo schermo durante la riproduzione. Questa funzione potrebbe rivelarsi un'...Il lungomare della località abruzzese, cheospitando in questi giorni le categorie Under 18 e ...domani 7 luglio tutti i match delle qualifiche e del main draw saranno visibili sul canale...Secondo quanto riferito, la societàparlando con potenziali partner per integrare l'opzione sia ... come. La mossa servirebbe anche ad aggiungere contenuti al nuovo feed e aiuterebbe ...

YouTube sta testando una funzione per prevenire i tocchi accidentali TuttoAndroid.net

Il listino degli influencer sta cambiando: i costi non sono più riferiti a singoli post ma a set di storie. E i guadagni non riguardano tutte le tipologie di influencer e non sono uguali sui diversi s ...