Xavier Dolan dice addio al cinema “Nessuno vede i miei film”

(Di giovedì 6 luglio 2023) In occasione di un’intervista per la promozione della sua nuova miniserie “The Night Logan Woke Up”,ha annunciato il suoal mondo del. Il regista si è sfogato dopo che la miniserie è stata acquistata in soli quattro paesi “Perchèl’ha acquistata? Solo perchè è in francese? Non ho guadagnato nulla con le serie”. Il registalascia illascia il- Photo Credits The SoundcheckIn un’intervista rilasciata al giornale spagnolo El País, il regista canadese 34enneha annunciato di essere intenzionato a lasciare il mondo dele dedicarsi ad altri progetti. ...

