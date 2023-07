Xavier Dolan | annuncia l’addio al cinema

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il giovane registadi essere prossimo alal. Noto per il successo ottenuto con il film Mommy; ccco tutti le dichiarazioni ufficiali Con grande amarezza il giovane regista canadese,dalle scene del. Una triste decisione giunta a seguito di uno sfogo nel corso di un’intervista esclusiva. Ecco le sue parole: Non ho più la forza o la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così Potente, di impatto e concettuale; l’abbiamo conosciuto grazie ai successi come Mommy; film acclamato ...

