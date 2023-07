Xavi non dimentica l’Inter | «Champions League | dopo gli ultimi due anni non favoriti»

(Di giovedì 6 luglio 2023)e l’ossessione: il tecnico del Barcellona noni fallimenti deglidue– tra cui l’eliminazione per mano del– e, ai canali ufficiali del club blaugrana, lancia la sfida per la prossima edizione. NON TRA Inoni fallimenti indeglidue, tra cui l’eliminazione per mano del. Queste le sue parole, in vista della prossima edizione della competizione: «Non siamoe ancora meno se andiamo a vedere glidue. L’obiettivo però è di vincere questa coppa. Siamo il ...

Andrà al Barcellona diLIONEL MESSI - Chi al Barcellona sperava di tornare era la leggenda Leo Messi, che ha concluso la suaindimenticabile avventura al Psg. Ma la carriera del fuoriclasse ...Andrà al Barcellona diLIONEL MESSI - Chi al Barcellona sperava di tornare era la leggenda Leo Messi, che ha concluso la suaindimenticabile avventura al Psg. Ma la carriera del fuoriclasse ...Secondo diverse fonti spagnole, l'ex Milanrientrava nei piani died era pronto a partire, a lasciare il Barcellona . Tutto ciò fin quandoè intervenuto Deco, il nuovo direttore sportivo ...Dopo la vittoria in Liga, Xavi vuole far trionfare il Barcellona anche in Champions League. L'allenatore spagnolo ha parlato a margine della presentazione del Campus Xavi Hernandez by Santander e ha f ...Xavi, tecnico del Barcellona, fissa l’obiettivo per la Champions League che verrà: le dichiarazioni del tecnico Xavi, tecnico del Barcellona, ha così parlato ad AS degli obiettivi per la nuova stagion ...