WWE | Pare che Baron Corbin rimarrà ad NXT in pianta stabile d’ora in poi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Come abbiamo visto da qualche tempo a questa parte, diverse Superstar del main roster stanno comndo in quel di NXT. Seth Rollins, AJ Styles, Dolph Ziggler, Mustafa Ali,sono alcuni dei nomi in questione. Se per alcuni si tratta di presenze su base occasionale, per altri potrebbe trattarsi di un passaggio definitivo. Questo sembra essere il caso di. Nel corso dell’ultimo episodio di NXT lo abbiamo visto bruciare ogni riferimento alle sue gimmick del passato, in una sorta di rito liberatorio. Il futuro diSecondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, sembra cheinad NXT ...

... avrebbe dichiarato quanto segue: Ma le "truffe di Logan Paul",che abbiano coinvolto anche il ... Anche in questo caso, si tratta dell'ennesima promessa del combattente delche non si è ancora ...... avrebbe dichiarato quanto segue: Ma le "truffe di Logan Paul",che abbiano coinvolto anche il ... Anche in questo caso, si tratta dell'ennesima promessa del combattente delche non si è ancora ...

Tyler Breeze pagato dalla WWE anche dopo il rilascio L'incredibile ... World Wrestling

Dopo esser stato schienato per la prima volta dopo più di tre anni a WWE Money In The Bank dal suo stesso cugino Jey Uso, Roman Reigns si è ritrovato a fare i conti con un ban al suo profilo TikTok, u ...Ryback e la WWE sono in guerra da anni per l'utilizzo del suo nickname, ma a quanto pare, l'ex atleta si sta preparando per un ritorno nello squared circle, ma la compagnia non è la rampa di lancio pe ...