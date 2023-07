WWE | “Ho molto rispetto per Gunther”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Drew McIntyre, il due volte detentore del WWE Championship, ha fatto il suo ritorno nell’ultimo PPV della WWE, ovvero Money In The Bank, dove ha colpito con una Claymore, l’attuale Intercontinental Champion, rendendo chiare le sue intenzioni di conquistare il titolo dell’austrico. Nonostante la forte rivalità, Drew ha un’ottima opinione nei confronti del campione, come ha detto al WWE’s The Bump. “Ha certamente rialzato il prestigio del titolo al massimo, il titolo intercontinentale è finalmente dove dovrebbe essere, riportandolo ai tempi di quando ero ragazzo, e non lo vedevo cosi datempo. Quando lo vinsi nel 2009 aveva ancora tal prestigio, ma poi col tempo questo si è perso, ma non voglio dilungarmi su questo. Ho visto per la prima voltafuori dalla WWE in Germania e da lì ho tenuto d’occhio la sua ...

