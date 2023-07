WWE | Futuro da Campione per LA Knight | l’indizio viene dai Live Event

(Di giovedì 6 luglio 2023) Anche se non ha vinto il Money in the Bank ladder match maschile, Triple H ha speso buone parole per LAdurante la conferenza stampa post-show, rimarcando il concetto di attesa per quanto riguarda l’ualità di vederlo, un giorno. Quel giorno potrebbe arrivare prima del previsto. Sarà lui il prossimo US Champion? Prima di Money in the Bank, la WWE potrebbe aver fornito un indizio sulla prossima faida per il titolo degli Stati Uniti, durante il tour nel Regno Unito. È emerso un filmato da un house show a Dublino, in Irlanda, il 29 giugno, dove Austin Theory celebra la sua vittoria su AJ Styles per il titolo, conche coglie l’occasione per abbattere Theory e festeggia sollevando lo US Title sul ring. LAfor US Champion. pic.twitter.com/HyrJ2xvzBN— Roman ...

WWE: Drew Mcintyre si scusa per l’assenza… ma non parla di futuro! I dettagli Zona Wrestling

Drew Mcintyre è stata una delle liete sorprese del weekend di Money in the Bank, con il suo ritorno in quel di Londra per sfidare apertamente Gunther con in palio l'Intercontinental Championship. Il m ...Dopo aver visto Money in the Bank a Londra, emergono alcune incongruenze tra i vari show a cui una fonte interna dà una spiegazione ...