Wimbledon | Sinner e la bufera per la borsa di Gucci | lui svela la verità

(Di giovedì 6 luglio 2023)(INGHILTERRA) - " Ladi? Be', non mi serve certo a vincere le partite… ". Così Jannik, intervistato da 'La Stampa', spegne le polemiche sul suo ingresso in campo al ...

Dall'acquisto di 6 costumi da carota, per gioco, fino alle tribune del Roland Garros e di, per sostenere il loro idolo: Jannik. È la storia dei Carota Boys, i fan del tennista altoatesino attualmente n. 8 del ranking mondiale: nel giro di pochi mesi questi ragazzi hanno ...Dopo tre giorni di rinvii e sospensioni sul circuito disorge il sole del quarto giorno , quello che dovrebbe permettere finalmente a tutti i ... tra cui Novak Djokovic e Jannik, sono ......aper ridurre le disparità che si sono create in questi giorni a causa del maltempo: infatti, dopo mercoledì, ci sono giocatori al terzo turno come Novak Djokovic e Jannike altri ...

Wimbledon 2023, Sinner al terzo turno Adnkronos

Per il tennista altoatesino " non si tratta certo di cambiare racchetta o scarpe, cioè cose che possono avere un influsso sul mio gioco, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Sulla difficoltà di f ...Wimbledon, si profila un'altra giornata intensa a Church Road con diverse partite ancora da recuperar: notizie e pronostici.