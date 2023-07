Wimbledon | Musetti incanta anche contro Munar e vola al terzo turno

...nello strambo calendario dici sono già arrivati. Vale a dire Jannik Sinner, che ha liquidato l'argentino Schwartzman in tre set e affronterà il numero 79 del mondo Halys. E Lorenzo,...Altra grande prova di Lorenzo: nella gara del secondo turno del torneo di tennis di, l'azzurro elimina Munar in tre set col punteggio di 6 - 4 6 - 3 6 - 1. Nel corso della sfida, anche un grandissimo dritto no - ...(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni.accede al terzo turno, Arnaldi ...Continua il cammino sorprendente di Lorenzo Musetti a Wimbledon. Il tennista toscano (testa di serie n.14) supera in tre set lo spagnolo Jaume Munar (n.109 ranking ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 ...Nella prima giornata di Wimbledon senza pioggia brillano sia il talento di Lorenzo Musetti, che accede di slancio al terzo turno dei Championships, sia la solidità ritrovata di Matteo Berrettini, ...