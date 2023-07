Wimbledon | Musetti è magico | polso spaziale spalle alla rete VIDEO

L'azzurro batte Munar in 3 set. Out Arnaldi Lorenzoal terzo turno del tabellone del singolare maschile a2023. L'azzurro, testa di serie numero 14, al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1in 2h16'.(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni.accede al terzo turno, Arnaldi ...I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6,...

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Lorenzo Musetti va agevolmente al terzo turno del torneo di Wimbledon, battendo in tre set (6-4 6-3 6-1) lo spagnolo Munar. Esce invece al primo turno Matteo Arnaldi, superato ...Un Musetti deluxe continua a incantare gli appassionati di tennis a Wimbledon, e non è un modo di dire. Certo, il suo avversario, lo spagnolo Munar, spazzato via in tre set, non era impossibile, ma la ...