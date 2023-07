Wimbledon | Matteo Berrettini inizia la risalita! Battuto Sonego dopo un match di 3 giorni!

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al terzo giorno, due interruzioni, varie piogge, un campo scivoloso e due oscuritàvince il derby italiano di primo turno acontro Lorenzo. Sono servite oltre 48 ore per determinare il vincitore, ed è il romano, a cui il 6-7(5) 6-3 7-6(7) 6-3 porta solo grande fiducia non già per il torneo, ma per quello che può essere il punto di ricostruzione di un 2023 finora disgraziato. C’è ora l’attesa per Alex de Minaur: anche l’australiano ha dovuto aspettare oggi per avere ragione del belga Kimmer Coppejans in quattro parziali. L’incontro riprende dall’1-1 15 pari servizio, cioè dal momento in cui i due, ieri, avevano chiesto e ottenuto a gran voce la sospensione, visto che il Court 12 li stava vedendo scivolare entrambi e nessuno voleva ...

