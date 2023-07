Wimbledon | l' Italia sorride a metà | avanza Musetti | battuto Arnaldi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tutto facile per un Lorenzoin grande forma al torneo di. Il carrarino, n.16 del mondo, batte in tre set 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Jaime Munar, n.109 del mondo, in meno di due ore e mezza di gioco e accede al terzo turno dove affronterà l’ungherese Hubert Hurkacz. Niente da fare, invece, per l'altro azzurro Matteo, eliminato al primo turno: dopo l’interruzione del match...

Parola dell'ex tennista Tonino Zugarelli , il quarto uomo dell'che conquistò la storica ...fu schierato come singolarista al posto di Barazzutti nella vittoriosa trasferta sull'erba di...... bicampionessa ae pur sempre n.9 del seeding. Di più non si poteva chiederle. Il secondo ... Da junior non erano i migliori neppure in. Separati da 5 mesi, anche se Sonego è un anno di ......dimostrato che gli servono tempo e partite per tornare quello che ha giocato la finale a... Bologna casa"Obiettivo finale" (Gianluca Strocchi, Tuttosport) Mancano poco meno di 70 ...

Wimbledon, Berrettini-Sonego: quando si recupera il derby italiano Corriere dello Sport

Intanto conosciamo l’avversario al terzo turno di Jannik Sinner: Quentin Halys ha battuto in tre set Aleksandar Vukic, sfiderà lui il Barone Rosso. Ore 14:56 - Arnaldi eliminato Non ce l’ha fatta ...Un Musetti deluxe continua a incantare gli appassionati di tennis a Wimbledon, e non è un modo di dire. Certo, il suo avversario, lo spagnolo Munar, spazzato via in tre set, non era impossibile, ma la ...