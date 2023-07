Wimbledon | Jannik Sinner | “Non guardo il tabellone | gioco punto a punto Con Gucci progetto che parte da lontano”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Superato anche lo scoglio secondo turno per. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha sconfitto nel secondo impegno sull’erba dil’argentino Diego Schwartzman. Una partita nella quale l’altoatesino ha impiegato un set a carburare, ma una volta vinto il primo parziale 7-5 non c’è stata storia. Una crescita di rendimento di, suggellata dallo score di 6-1 6-2 delle restanti frazioni. In conferenza stampa, il tennista italiano ha analizzato i vari aspetti. Sulla partita ha dichiarato: “All’inizio eravamo entrambi tesi, poi dopo ho trovato il mio ritmo. Quando è così, servo bene, qualche volta posso andare fuori giri, ma sono piccole cose. Da fondo, dal secondo parziale, ho giocato molto bene e alla fine ho lasciato andare i colpi e ho alzato il livello. Giocare contro di lui non è semplice, ci ...

Jannik Sinner accede al terzo turno del torneo di tennis di Wimbledon, terza prova del Grande Slam. Sull’erba londinese l’azzurro sconfigge per tre set a zero l’argentino Diego Schwartzman con il ...Giovedì 6 luglio l'augurio degli organizzatori è la tregua della pioggia per procedere alla fine degli incontri di primo turno, oltre a completare già una serie di gare del secondo round. È una giorna ...