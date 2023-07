(Di giovedì 6 luglio 2023) Unaautorevole.ha replicato quanto fatto al Roland Garros e ha raggiunto ail. Una riscontro importante per lei, contro la spagnola Rebeka Masarova, n. 66 WTA. Esprimendo un tennis convincente e solido,si è imposta in maniera netta con il punteggio di 6-3 6-1 e nel prossimo incontro ci sarà un’avversaria difficile, l’americana Jessica Pegula (n.4 del mondo). Non era stato un avvicinamento facile per la giocatrice italiana, costretta a fermarsi dopo Parigi per alcuni problemi al ginocchio e giungendo allo Slam con tante incertezze: “felicissima e non mi aspettavo di vincere questa partita. Mipresentata acon poca esperienza su questa ...

Sono cambiati superficie, clima e colori ma non la sostanza, e così dopo il bel cammino al Roland GarrosCocciaretto festeggia il primo pass della carriera per il terzo turno di: "Sono felice " racconta in conferenza stampa dopo il netto successo sulla spagnola Masarova " , arrivare ...... 6 - 4 3 - 6 4 - 6 6 - 3 6 - 0 il punteggio finale 17:36 -Cocciaretto al terzo turno: ... ex semifinalista in questo torneo 14:00 - MATCH CARBALLES BAENA Salutaalla sua prima ...Cocciaretto raggiunge per la prima volta il terzo turno al torneo di tennis di: la tennista marchigiana, 43esima nel ranking Wta e unica azzurra ancora in gara nel singolare sul ...

Wimbledon, Elisabetta Cocciaretto: "Vittoria inaspettata, sono al terzo turno e voglio migliorare!" OA Sport

Sono cambiati superficie, clima e colori ma non la sostanza, e così dopo il bel cammino al Roland Garros Elisabetta Cocciaretto festeggia il ...Elisabetta Cocciaretto vince per la prima volta due partite consecutive sui prati dell’All England Club e conquista il terzo turno ai Championships. La giocatrice azzurra ha sfruttato la grande occasi ...