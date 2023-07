Wimbledon | Camila Giorgi | “Ho fatto più errori del solito ed è girata male anche negli ultimi game”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Brutta sconfitta al primo turno ed eliminazione immediata da2023 per, che era reduce da una incoraggiante semifinale sull’erba a Eastbourne nell’ultimo torneo di preparazione in vista dei Championships. La trentunenne marchigiana ha ceduto alla russa naturalizzata (da poche settimane) francese Varvara Gracheva in due set per 6-2 6-4, commettendo troppie mancando delle chance importanti per riaprire il match nel secondo parziale. “È andata molto veloce. Dal mio punto di vista hopiùdel, e già di base con il mio gioco ne faccio. In una giornata così è, poteva andare diversamente e ...