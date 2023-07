Wimbledon | avanzano al secondo turno Berrettini e Musetti

Leggi su agi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo tre giorni il derby italiano al primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sospeso per maltempo più volte, giunge alla conclusione con la vittoria del tennista romano per 6-7 6-3 7-6 6-3. Dopo la netta affermazione a Stoccarda del tornese, la gara tra i due azzurri vedeva il pronostico nettamente favorevole a Sonego. E invece in campo si è visto un Berrettini tutt'altro che in disarmo, che a Londra non è venuto a fare una passeggiata come si pensava e come in molti avevano pronosticato. Non è ancora in forma splendente, ma la vittoria su Sonego ha messo in mostra un Berrettini competitivo che sull'erba, sua superficie preferita, può riservare belle sorprese. Matteo Berrettini concludes a three days match with a 4 sets win Lorenzo Sonego to reach ...