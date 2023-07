Wimbledon | auto si schianta contro scuola primaria | morta una bambina

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Altre 8 persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. Arrestata la conducente Unae altre 8 persone sono rimaste ferite a, a sudovest di Londra, dopo che una Land Rover fuorillo si ètal’edificio che ospita una. La conducente, una donna sui 40 anni, è stata arrestata perché sospettata di aver provocato la morte della bimba a causa della sua guida pericolosa. Sul luogo sono accorse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia per gestire quella che è stata definita una “grave collisione”. Secondo quanto precisato dalla polizia metropolitana l’incidente non viene trattato come un episodio di terrorismo: “è in corso un’indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto”. ...