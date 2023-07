Wimbledon 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di giovedì 6 luglio 2023)di, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Prende il via lunedì 3 giugno l’edizionedei Championships, con ben tredici azzuri che provano a spingersi il più lontano posssibile. Di questi, solamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono però compresi tra le teste di serie. Di seguitodegli incontri,per, di queste due settimane sui prati londinesi. PROGRAMMA E COPERTURA MONTEPREMI TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE IPERI ...

LONDRA - La netta vittoria contro Schwartzman (7 - 6 6 - 1 6 - 2), il caso della sua borsa Gucci , gli obiettivi per. Dopo aver superato anche il secondo turno a Church Road, Jannik Sinner arriva in sala stampa in tarda serata mercoledì per incontrare alcuni giornalisti italiani. "Buone sensazioni", ...Fare accettare il "non bianco" della borsa anon è stata una passeggiata, ammette, "perché si è trattato di interpellare anche l'Atp, ma onestamente in questo processo io non ho avuto un ...Giovedì si concluderanno () il derby tra Matteo e Lorenzo e i match di Arnaldi e Cecchinato. Cocciaretto trova Masarova, Musetti ha Munar. Sul Centrale anche Ruud e Rybakina Com'era prevedibile e ...

Prosegue a rilento il programma di Wimbledon 2023, con Lorenzo Musetti che scenderà in campo solo quest'oggi (giovedì 6 luglio) per il suo incontro di secondo turno contro Jaume Munar. Sono trascorsi ...Tanti italiani impegnati oggi a Wimbledon: Berrettini e Sonego riprendono la gara rinviata ieri, in campo anche Musetti, Arnaldi e Cocciaretto e il ...