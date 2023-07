Wimbledon 2023 | tabellone da incubo per Musetti | ostacolo polacco prima di Djokovic?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lorenzoha dimostrato un ottimo livello di gioco nei primi due turni a: all’esordio ha surclassato il peruviano Juan Pablo Varillas, oggi ha regolato lo spagnolo Jaume Munar. Due nitidi successi per 3-0, figli di un tasso tecnico di assoluto spessore inscenato dal tennista italiano sull’erba britannica. Il toscano ha alzato sensibilmente l’asticella e ora sogna in grande nel terzo Slam della stagione, ma il suoè davvero da. Lorenzo, attuale numero 16 al mondo, è infatti atteso da un terzo turno di fuoco contro ilHubert Hurkacz. Il 21enne è in vantaggio per 2-1 nei precedenti: ha vinto a Roma nel 2021 e a Rotterdam lo scorso anno, ma ha perso proprio anel 2021. Sarà un confronto ...

Difficile insidiare il primato del match più lungo della storia della racchetta, 13 anni fa a, ma il doppio stop and go a cui sono stati costretti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego - sempre sull'erba londinese, oggi di Sua Maestà Carlo III - suscita a dir poco curiosità. Accade per ...Lorenzo Musetti al terzo turno del tabellone del singolare maschile a. L'azzurro, testa di serie numero 14, al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1in 2h16 . Musetti affronterà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie ...... Le cinque spiagge top delper la Lonely Planet: una è italiana Allenamenti con i campioni Ma ... vincitori die di alcuni dei tornei più famosi a livello internazionale come Par Cash e ...

Wimbledon 2023: le partite di oggi 6 luglio in diretta live Virgilio Sport

Lorenzo Musetti regola in maniera convincente Jaume Munar e accede al terzo turno di Wimbledon affronterà Hubert Hurkacz ...Lorenzo Musetti fa alzare tutti in piedi al termine di uno scambio esaltante contro Munar, concluso con un colpo di puro polso.