Wimbledon 2023 | Sinner al terzo turno | “Sono qui per fare molto bene | le aspettative partono da me”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Jannikha parlato in conferenza stampa dopo il match di secondoche l’ha visto battere in tre set l’amico Diego Schwartzman. Un altro match sotto il tetto per l’azzurro, che ha così risentito meno di tanti altri delle numerose sospensioni per pioggia di questi primi giorni del torneo di. Sulla sua prestazione,ha analizzato quanto successo in campo: “All’inizio eravamo entrambi tesi, cistati pochi scambi buoni. Dopo i primi game ho trovato il modo giusto di affrontare Diego, ho trovato il ritmo e sul servizio questo è importante. Dal secondo set in poi ho alzato il livello, da fondo ho giocato. Era la prima volta che giocavamo contro sull’erba.felice di ...

LONDRA " "Madonna, gioco una partita all'anno, è normale che sbaglio!", "niente qui non la prendo mai", "non riesco a fare il dritto ancora", "con questi errori di attenzione impazzisco", "ste tr*ie ...LONDRA (INGHILTERRA) - Il derby azzurro tra Berrettini e Sonego è stato nuovamente sospeso. La sfida (ripartita dall'1 - 0 per il torinese) è stata interrotta per oscurità quando il romano aveva ...Ora il debutto apotrebbe proiettarla in Top 100. Ed è solo l'inizio. 5 luglio

Wimbledon 2023, Sinner al terzo turno Adnkronos

Jannik Sinner fa parlare di sè a Wimbledon e non solo per ciò che succede durante gli incontri: il tennista altoatesino è entrato in campo, per il suo match con… Leggi ...Jasmine Paolini abbandona Wimbledon, dopo aver venduto cara la pelle contro un pezzo da novanta del ranking WTA come Petra Kvitova. Nell'ultimo match disputato nel mercoledì di Londra è stata la forte ...