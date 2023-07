Wimbledon 2023 | Rybakina e Pegula al terzo turno Avanza anche Cocciaretto | eliminata Muchova

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo tutte le interruzioni delle giornate precedenti, finalmente asi è potuto portare a termine tutto il programma odierno. Si sono chiusigli ultimi match del primo, che hanno vistol’eliminazione della finalista dell’ultimo Roland Garros, Karolina. La ceca è stata battuta da una specialista dell’erba come Jule Niemeier con il punteggio di 6-4 5-7 6-1. Buona la primaper la canadese Bianca Andreescu, che ha superato l’ungherese Bondar per 6-3 3-6 6-2. Continua la difesa del titolo da parte di Elena. La kazaka, testa di serie numero tre, ha sconfitto la francese Alize Cornet con il punteggio di 6-2 7-6.è stata brava a conquistare il tie-break, evitando di complicare ulteriormente il match ...

Elisabetta Cocciaretto affronterà Jessica Pegula al terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . Ormai la classe 2001 marchigiana non è più una sorpresa neanche a questi (alti) livelli. Fino a poco più ...... Elisabetta Cocciaretto festeggia il primo pass della carriera per il terzo turno di: "... 6 luglio...della scorsa settimana a, contro Harold Mayot. Non è stata terribile come punteggio, ma non me la sono goduta. Volevo fare sicuramente meglio". MOMENTI DIFFICILI - In effetti, ildi ...

Wimbledon 2023 - Ruud crolla al 5° set contro Broady, il tabellone di Sinner si apre. Sorridono Zverev e Rublev Eurosport IT

La conclusione del match iniziato ieri e poi sospeso per oscurità è amara per Marco Cecchinato, sconfitto oggi nel primo turno del torneo di Wimbledon dal cileno Nicolas Jarry, numero 25 del seeding, ...Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti a Wimbledon. Il carrarino ha sconfitto in tre set per 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Jaume Munar (n.109 del mondo) nel confronto valido per il secondo turno. Un match ...