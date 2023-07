Wimbledon 2023 | risultati tabellone donne 5 luglio | azzurre falcidiate | solo Elisabetta Cocciaretto al secondo turno

LONDRA " "Madonna, gioco una partita all'anno, è normale che sbaglio!", "niente qui non la prendo mai", "non riesco a fare il dritto ancora", "con questi errori di attenzione impazzisco", "ste tr*ie ...LONDRA (INGHILTERRA) - Il derby azzurro tra Berrettini e Sonego è stato nuovamente sospeso. La sfida (ripartita dall'1 - 0 per il torinese) è stata interrotta per oscurità quando il romano aveva ...Ora il debutto apotrebbe proiettarla in Top 100. Ed è solo l'inizio. 5 luglioUna grande prestazione della tennista azzurra non basta per battere la due volte vincitrice dei Championships: la ceca accede al secondo turno ...Andando in progressione. Jannik Sinner (n.8 del mondo) ha archiviato la pratica e sconfitto l'argentino Diego Schwartzman (n.98 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-1 6-2 nel secondo turno del torne ...