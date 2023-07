Wimbledon 2023 | rinascita Berrettini nel derby italiano contro Sonego

Avanza Musetti Tutto facile per un Lorenzo Musetti in grande forma al torneo di. Il carrarino, n.16 del mondo, batte in tre set 6 - 4 6 - 3 6 - 1 lo spagnolo Jaime Munar, n.109 del mondo, ...Nel primo turno del singolare maschile di, terza prova stagionale del "Grande Slam", in ... pdm/red 06 - Lug - 23 17:08 6 luglioI due azzurri al terzo turno Jannik Sinner favorito al terzo turno di. Lorenzo Musetti 'underdog' nel terzo round del tabellone del singolare maschile secondo i pronostici e le quote. Sinner, dopo la vittoria contro l'argentino Diego Schwartzman al ...

Pronostico Wawrinka-Djokovic 7 Luglio: Terzo Turno Wimbledon 2023 Bottadiculo

Il tennista romano si è aggiudicato il difficile derby con Lorenzo Sonego. Il 20enne di Carrara, vittorioso su Munar, attende ora il forte polacco Hurkacz ...L'ex coach di Stefanos Tsitsipas parla dei favoriti per questo torneo Slam ed elogia il gioco di Djokovic su erba ...