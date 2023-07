Wimbledon 2023 oggi | orari 6 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Altro giorno e altre partite a. Dopo l’inizio molto complicato a causa della pia che si è abbattuta insistentemente sul torneo, si spera di poter avereun po’ di serenità dal punto di vista metereologico per far sì che si possano disputare sia tutti i restanti incontri validi per il primo turno di singolare sia altri incontri validi per il secondo turno (sempre di singolare) dopo quelli svolti ieri. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per scoprire come andrà a finire il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, stoppato ieri (per il secondo giorno consecutivo) sul punteggio di 6-7 6-3 7-6 1-1 in favore del romano, ma si attendono ovviamente anche le partite con gli altricoinvolti, ovvero Cecchinato-Jarry (che ripartirà dal 6-4 1-4 in favore ...