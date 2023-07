Wimbledon 2023 | Murray-Tsitsipas interrotta per coprifuoco Out Ruud e Fritz | ok Zverev e Rublev

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Primo grande colpo di scena nel torneo dicon la testa di serie numero 4 Casper, che esce di scena al secondo turno per mano del britannico Liam Broady, bravo a superare il norvegese in cinque set mediante il punteggio di 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0. Un’altra grande sorpresa arriva quando meno te l’aspetti: lo statunitense Taylor, numero otto del mondo, non sfrutta un vantaggio di due set e cede in maniera abbastanza clamorosa in rimonta e in cinque set allo svedese Mikael Ymer con il punteggio finale di 3-6 2-6 6-3 6-2 6-4. La partita di giornata però si è giocata, almeno parzialmente, sul campo centrale: Sir Andyvs Stefanos. Livello altissimo, tanti vincenti e grande equilibrio. Prima frazione di gioco senza nessuna palla break e che viene ...