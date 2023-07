Wimbledon 2023 | Marco Cecchinato cede a Nicolas Jarry nella prosecuzione del primo turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) La conclusione del match iniziato ieri e poi sospeso per oscurità è amara per, sconfitto oggi neldel torneo didal cileno, numero 25 del seeding, che si impone per 4-6 6-2 6-4 6-1 in due ore e 25 minuti complessivi di gioco. Al secondoper il sudamericano ci sarà l’australiano Jason Kubler. Il match ieri sera era stato sospeso per oscurità dopo 59 minuti di gioco sullo score di 6-4 1-4 in favore died oggi bastano soltanto 10 minuti aper portare a casa il secondo set tenendo i due turni al servizio e chiudendo sul 6-2. Riequilibrata la contesa, il sudamericano scappa subito via all’inizio della terza frazione, grazie al break ottenuto in ...

(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni. Musetti accede al terzo turno, Arnaldi ...Il cileno Nicolas Jarry supera in rimonta in quattro set Marco Cecchinato nel match valevole per il primo turno del torneo dimediante il punteggio di 4 - 6 6 - 2 6 - 4 6 - 1. In una partita cominciata ieri sera e terminata quest'oggi, il tennista siciliano non riesce a trovare le contromisure per contrastare ...Musetti batte Munar in 3 set. Out Arnaldi. Berrettini vince il derby Lorenzo Musetti al terzo turno del tabellone del singolare maschile a. L'azzurro, testa di serie numero 14, al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1in 2h16 . Musetti affronterà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie ...

Sull’erba di Wimbledon si è appena concluso uno degli spot più belli per il tennis italiano. Matteo Berrettini torna a riassaporare la vittoria nel derby del primo turno contro il suo amico Lorenzo ...Dopo tre giorni, alla fine la spunta il romano al quarto set. Applausi per Lorenzo, la speranza è che per Berrettini sia una ripartenza ...