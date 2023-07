Wimbledon 2023 | Lorenzo Sonego | “Berrettini è stato il migliore e sull’interruzione di ieri vi dico…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Quando si perde è sempre dura da mandare giù, ma quando dall’altra parte del campo c’è un vero amico, forse qualcosa cambia. La sfida infinita tra Matteo, durata tre giorni a causa del maltempo a, è stata una dei temi di questi primi giorni dei Championships. Alla fine, ha vintoche, dopo tanto tempo, ha riassaporato il gusto della vittoria. Per, la delusione della sconfitta, ma anche aspetti positivi per il futuro. In conferenza stampa, il piemontese ha chiarito come e quanto il fatto di giocare varie frazioni di partita in giorni diversi non siasemplice e nello stesso tempo possa aver anche un po’ aiutato Matteo: “Ripartire ogni volta non era facile, ma io alla fine ho fatto tutto quello che dovevo. ...