Wimbledon 2023 | Cocciaretto | “Vittoria inaspettata Grande motivazione in vista del terzo turno”

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Sono felicissima e non mi aspettavo di vincere questa partita. Mi sono presentata acon poca esperienza su questa superficie, ma sto affrontando questo torneo con ladi accrescere il mio tennis“. Sono queste le prime parole di Elisabettache ha raggiunto con un nuovo successo, il. “Il mio gioco può adattarsi a questa superficie e ho cercato di essere più continua al servizio. A volte tendo un po’ a incantarmi in questo fondamentale, ma fa parte del percorso di crescita intrapreso. Si devono accettare anche i momenti quando l’avversaria gioca meglio, incassare e ripartire per tornare a fare quello che so fare“, ha concluso. SportFace.

...per la guida autonoma di livello 2 avanzato per l'elettrica Mustang Mach - E Model Yearlungo ... c'è parecchio traffico e piove parecchio (ahanno già rinviato le partite pomeridiane), ...Lorenzo Sonego ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro Matteo Berrettini a. " Ripartire ogni volta non era facile, ma io alla fine ho fatto tutto quello che dovevo. Lui rispetto al primo giorno è cresciuto molto ed è una sua grandissima qualità. Già ieri il suo ...Ecco l'order of play di venerdì: in campo anche Elisabetta Cocciaretto contro Jessica Pegula Il Day 5 di, venerdì 7 luglio, vede in campo tutti e quattro gli italiani rimasti in gara. In ordine cronologico, Jannik Sinner gioca sul Court 3 il secondo match a partire dalle 12 italiane contro ...

Wimbledon: il programma completo di Venerdì 07 Luglio 2023 LiveTennis.it

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: questi e non solo. Tra poche ore scenderà in campo a Wimbledon il meglio del parterre del circuito, in una giornata a dir poco stupenda. Sicuramente il ...Il tabellone di Jannik Sinner si è clamorosamente aperto. Per il tennista italiano il raggiungimento della semifinale di Wimbledon non è affatto ...