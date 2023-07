Wimbledon 2023 | Berrettini batte Sonego dopo tre giorni e ritrova la vittoria

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono serviti tree 3 ore e venti complessive di battaglia, ma alla fine Matteopuò tornare a sorridere. Il tennista romanolatre mesi (l’ultima a Montecarlo prima dell’infortunio) e avanza al secondo turno dia spese di Lorenzo. In un derby italiano tormentato dalla pioggia e da sospensioni per oscurità, il finalista del 2021 passa per 6-7 6-3 7-6 6-3 prendendosi la rivincita della netta sconfitta rimediata a Stoccarda qualche settimana fa e provando a lasciarsi definitivamente alle spalle il momento negativo: ora ci sarà l’australiano Alex De Minaur. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente favorevole a chi serve: basti pensare che vengono ...

Musetti è riuscito a superare in 3 set Munar vincendoli per 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 . La partita, che era stata cancellata per pioggia, è andata in scena sul campo 14 . Il pubblico ha assistito con grande ...(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni. Musetti accede al terzo turno, Arnaldi ...Difficile insidiare il primato del match più lungo della storia della racchetta, 13 anni fa a, ma il doppio stop and go a cui sono stati costretti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego - sempre sull'erba londinese, oggi di Sua Maestà Carlo III - suscita a dir poco curiosità.

