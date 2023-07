‘Wham! | il documentario sulla carriera di George Michael e Andrew Ridgeley

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Su Netflix è arrivato ilsugli Wham! in cui viene ripercorsa la storia del duo composto da. "Ci siamo incontrati quando io avevo 11 anni e12", dice un giovanenel filmato d’archivio. Dal canto suoaggiunge che "c’era sempre e solo una cosa che volevo fare: essere in una band con". L’ammirazione era reciproca, dice il cantante di Careless Whisper: "ha cambiato la mia vita esattamente nel modo in cui qualcuno doveva cambiare lamia vita per diventare una pop star". "Si tratta di un resoconto autentico della fulminea ascesa al successo di Wham! e di come abbiano trovato un ...