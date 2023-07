Voto fuorisede | primo via libera | “Troppe difficoltà | così i giovani esclusi dal diritto”

(Di giovedì 6 luglio 2023)aiviadella Camera. Con 159 sì, nessun contrario e 84 astenuti la proposta di legge che ‘delega al governo in materia di esercizio deldiin un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura’, compie ilpasso in avanti. La finalità è quella di consentire, nel rispetto dell’articolo 48 della Costituzione, l’esercizio deldia tutti i cittadini, in modo tale da garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico. L’appello di 5 milioni di elettori italiani per poter votare fuori dal comune di residenza (Facebook)Anche perché si parla di circa 5 milioni di elettori che, ad oggi, per votare devono fare i ...

... in tempi molto brevi, soluzioni efficaci e concrete che garantiscano il diritto dia tutti i. Non possiamo permetterci di escludere milioni di giovani cittadini elettori dalle ...Questo significa che quasi sicuramente inon avranno la possibilità di votare per le prossime elezioni europee del 2024 ", spiega Thomas Osborn, co - portavoce del comitatodove vivo , ...Ildiventa una realtà più vicina in Italia, grazie alla proposta di legge che ha ottenuto il primo via libera della Camera. L'obiettivo è delegare il governo a stabilire le norme attuative ...La norma approvata alla Camera è un mandato in bianco al Governo che avrà 18 mesi di tempo per intervenire. «Se tutto andrà bene chi vive lontano dalla ...La presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Pisani, prende posizione sul voto per i fuorisede, attualmente in discussione in Parlamento ...