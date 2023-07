Voto fuorisede | primo via libera | ' Troppe difficoltà | così i giovani esclusi dal diritto'

ai: primo via libera della Camera. Con 159 sì, nessun contrario e 84 astenuti la proposta di legge ...... in tempi molto brevi, soluzioni efficaci e concrete che garantiscano il diritto dia tutti i. Non possiamo permetterci di escludere milioni di giovani cittadini elettori dalle ...Questo significa che quasi sicuramente inon avranno la possibilità di votare per le prossime elezioni europee del 2024 ", spiega Thomas Osborn, co - portavoce del comitatodove vivo , ...Nell’andare finalmente a regolare le procedure per il voto dei fuorisede, il governo Meloni sembra deciso a voler fare le cose a metà, con estrema calma e senza una vera discussione parlamentare. Lo ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...