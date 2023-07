Vorrei andare a vivere in campagna | ma prima devo capire se le stelle sono d’accordo

... con i naufraghi ed i conduttori che hanno dovuto rispettare un codice ben preciso prima di...che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. Alfonso ...Io voglio riavere il diritto di viaggiare all'estero di nuovo, liberamente, di tornare in Asia e in tutti i Paesi doveper tornare semplicemente alla mia vita, per poter iniziare e ...Sembra banale, ma il fatto diletteralmente alla radice degli alberi, capire quanto è ... "poter fare più esperienze come questa - ci racconta - magari tornare qui con i miei bambini, che ...

Patrick Zaki si è laureato a Bologna, l’intervista di Sky TG24 Sky Tg24