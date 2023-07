Volley | l’Italia vede la Final Eight di Nations League | gli azzurri schiantano il Canada al tie-break

(Di giovedì 6 luglio 2023)ha sconfitto ilper 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) nella2023 dimaschile. I Campioni del Mondo si sono imposti a Pansay City (Filippine), confermando i favori del pronostico contro la rognosa formazione nordamericana e conquistando così la settima vittoria stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono issati provvisoriamente al quarto posto in classifica (7 successi, 20 punti) e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla. Ormai manca soltanto la matematica certezza di disputare gli atti conclusivi della manifestazione, una pratica che potrebbe già essere sbrigata domani quandotornerà in campo alle ore 09.00 per ...

'accelerata decisiva arriva però nella parte centrale del set con la battuta di Roberto Russo:scappa fino al +9 (19 - 10) ed è un gap che i canadesi non riescono più a colmare. Chiude ...