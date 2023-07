Volley | Fefé De Giorgi | “Atteggiamento e resistenza | non abbiamo chiuso il quarto set”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) nella Nations League 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo si sono imposti a Pansay City (Filippine), confermando i favori del pronostico contro la rognosa formazione nordamericana e conquistando così la settima vittoria stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Gli azzurri hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight. Gli azzurri hanno commentato il successo attraverso i canali federali. Il CTDeha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Oggifaticato, dopo un primo set che ha ingannato sotto certi punti di vista l’attenzione che bisognava continuare a metterci. Il Canada ha in squadra energia e giocatori, loro partono sempre al massimo, e dipende da ciò che ...