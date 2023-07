Volkswagen - Texas | al via i test per la guida autonoma

(Di giovedì 6 luglio 2023) Laè prossima ad avviare iper le auto robot negli Stati Uniti. In particolare, la filiale americana della Casa tedesca ha scelto le strade di Austin, in, per sperimentare la piattaforma di tecnologie autonome sviluppata con la Mobileye: si tratta di una suite di software, telecamere, radar e Lidar in grado di abilitare il livello 4 secondo la classificazione Sae. Il programma. Inizialmente, isaranno condotti con una flotta di dieci esemplari del furgoncino elettrico ID.Buzz. Tuttavia, laha intenzione di aumentare sia il numero di veicoliati a Austin, sia di estendere il programma di sperimentazione ad almeno altre quattro città americane. Il progetto iniziale, funzionale a lanciare un servizio commerciale nella capitale del ...

Il progetto iniziale, funzionale a lanciare un servizio commerciale nella capitale delentro il 2026, è stato affidato a un'apposita società di recente costituzione, laADMT:

