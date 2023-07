VNL maschile 2023 | Michieletto | “E’ stata una partita tosta | non siamo stati perfetti”

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’Italvolley di Ferdinando De Giorgi ha ottenuto la sua seconda vittoria in questa Week 3 di Volleyball Nations League nelle Filippine. Scofitto al tie-break il Canada e quarta posizione momentanea conquiin classifica. “contenti, è sempre una vittoria, qui contano le vittorie quindi va bene – ha dichiarato Yuri Romanò -.andati in difficoltà dopo il primo set su alcune cose che ci vengono bene. Sensazioni positive comunque da oggi. Sappiamo che la VNL è un torneo intenso, una gara dopo l’altra, cercheremo di riposare e saremo carichi domani per la gara con la Slovenia.giàqui nelle Filippine lo scorso anno, è un pubblico divertente, è divertente giocare qui con il tifo di questo pubblico”. “Oggi èuna...

VNL 2023 (M) - L'Italia supera il Canada al tie-break (15-9) e conquista il 7° successo nella prima fase. Decisivo il trio Giannelli-Michieletto-Russo.