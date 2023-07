VNL maschile 2023 | Italia a corrente alternata ma arriva la vittoria | sconfitto il Canada al tie-break

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’soffre più del previsto ma alla fine riesce ad avere la meglio sulin questa seconda gara settimanale di Volleyball Nations League (VNL). Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9) al termine di un partita condizionata da molti alti e bassi da parte degli uomini di Ferdinando De Giorgi, che hanno scherzato un po’ troppo con il fuoco contro un avversario inferiore ma che non ha mai mollato di un centimetro. Migliori realizzatori quest’oggi Michieletto con 18 punti, Galassi e Romanò con 17. Unaimportante per l’, che si avvicina alla qualificazione aritmetica alle Finals di Danzica. Questa potrebbere già domani contro la Slovenia. TABELLONE FINALS: GLI ACCOPPIAMENTI LE ...

ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DI VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE:... le prime 8 squadre in classifica si qualificheranno per i QUARTI DI FINALE

