Vite al limite | il fidanzato della paziente perde la testa | Nowzaradan è sconvolto

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 6 luglio 2023) Mai successa una cosa simile aalprima di ora. Illalasciando il dottorsenza parole.alè un programma davvero sui generis e che ogni anno tiene incollati migliaia di telespettatori in giro per il mondo proprio per le trasformazioni incredibili dei protagonisti dello show. Chi decide di partecipare a un programma simile, infatti, sa bene come possa rappresentare l’ultima possibilità per riprendere in mano la propria vita. Mai successa una cosa del genere aal: il Drsenza parole – (Fonte IG: @younan) – Grantennistoscana.itQuasi tutti i ...