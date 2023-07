Visibilia | indagati compagno e sorella di Santanchè Governo | Giudici fanno politica?

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci sono anche lae l'attualedi Daniela Garnerotra gli(sei inclusa la ministra del Turismo) della Procura di Milano nell'indagine per bancarotta e falso in bilancio che riguarda, il gruppo editoriale ora in dissesto, fondato dalla ministra del Turismo e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino all'anno scorso. Fiorella Garnero ha ricoperto il ruolo di consigliera e ildiDimitri Kuntz D'Asburgo è stato presidente diEditore. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in riferimento anche al caso Delmastro, "è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione". E le opposizoni attaccano.