Visibilia | indagati anche il compagno e la sorella di Daniela Santanchè

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci sonolae l'attualediGarnerotra gli(sei inclusa la ministra del Turismo) della Procura di Milano nell'indagine per bancarotta e falso in bilancio che riguarda, il gruppo editoriale ora in dissesto, fondato dalla ministra del Turismo e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino all'anno scorso. Fiorella Garnero ha ricoperto il ruolo di consigliera e ildiDimitri Kuntz D'Asburgo è stato presidente diEditore.

