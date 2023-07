Violento attacco russo su Leopoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una pioggia di droni e missili a lungo raggio ha colpito nella notte la città di, in Ucraina. Secondo quando riferito dal sindaco della città che si trova a pochi km dal confine con la Polonia, quindi in un'area lontana dai combattimenti, al centro dell'solo obiettivi civili. Il bilancio è ancora incerto dato che si scava sotto le macerie delle abitazioni colpite

Avete la responsabilità di evitare un altro crimine di stato come l', senza precedenti, al campo di Jenin nell'aprile 2002". I firmatari Paola Manduca Presidente NWRG (New weapons ...'E' une volgare. Ho presentato io questa mattina diverse denunce alla Polizia Postale contro quanti hanno la memoria corta e stanno parlando e scrivendo in queste ore oltre la ...A freddo, senza alcuna ragione se non quella che all'opposizione il consenso per il partito da lei guidato cresceva, il quotidiano radical chic sferrò un, accusando la Meloni di aver ...

Israele, nuovo violento attacco alla Palestina: a Jenin quattro morti Il Primato Nazionale

Violenta aggressione questa notte a Seveso, in via Montecassino. Un uomo di 39 anni ha perso un dito in seguito ad un attacco avvenuto poco dopo l'una di notte. Si rende noto che alcuni trattamenti de ...Raduno oggi a mezzogiorno convocato dai sindaci francesi davanti ai municipi delle città per denunciare l'ondata di violenze urbane, che appare tuttavia in netto ...