Violenta esplosione nella fabbrica di fuochi d' artificio a Napoli | morto un operaio

(Di giovedì 6 luglio 2023) La deflagrazione intorno alle 11 di stamani. Il boato è stato avvertito per tutta Roccarainola, la colonna di fumo visibile per chilometri

Violenta esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio a Napoli: morto ... ilGiornale.it

Paura questa mattina a Roccarainola, in provincia di Napoli, dove si è verificata una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza ...I soccorsi sono scattati poco prima delle 11, quando i vicini, richiamati dal forte odore proveniente dall’appartamento della donna ...