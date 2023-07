Villarreal | presidente Roig | “Chukwueze al Milan? L’ultima volta non avevano i soldi…”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Uno dei nomi più caldi in otticaè senza dubbio quello di Samuel, ma è altrettano noto come ildifficilmente sia propenso a fare sconti quando si tratta di cessioni. E le ultime parole delriportate dal quotidiano AS vanno nella medesima direzione: “? Non so se ilsia interessato al giocatore. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che nonsoldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della zona) e andiamo a casa“. SportFace.

