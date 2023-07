Vigorelli avvistato alla sede dell’Inter! Quarto attaccante in ballo?

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il procuratore Claudio, agente di mercato, è statonelladell’Inter a colloquio con Alessandro Antonello. Rappresenta un ex nerazzurro LA SITUAZIONE ?, agente di Zanotti e Gnonto,nelladell’Inter a colloquio con Alessandro Antonello, Ceo Corporate nerazzurro. Zanotti è passato al San Gallo, mentre l’esterno d’attacco della Nazionale – ex nerazzurro – è in uscita dal Leeds e nei giorni precedenti è stato accostato anche all’Inter. Una situazione da monitorare in quanto i nerazzurri cercano un nuovoche possa rilevare il partente Correa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...