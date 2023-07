Vigliaccheria | State fuggendo Scontro Conte-FdI sulla commissione Covid

(Di giovedì 6 luglio 2023) L'ex presidente del Consiglio, insieme a Roberto Speranza, accusa la maggioranza di volere mettere in piedi un "processo politico": Donzelli denuncia il gesto da "bulletto arrogante" del grillino Ricciardi alla Camera

... è un atto di. Avete dalla vostra solo una cosa: la forza dei numeri ma non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica e morale e questo schiaffo chedando agli italiani, alle ...dimostrando, respingendo tutti i nostri emendamenti che volevano allargare il campo delle ... è un atto di. Un plotone di esecuzione politica contro me e Speranza ". Anche l'ex ...... non è un atto di coraggio politico, è un atto di. Un plotone di esecuzione politica ...dimostrando, respingendo tutti i nostri emendamenti che volevano allargare il campo delle ...