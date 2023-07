Vigili pestati per una multa | aveva lasciato lo scooter in sosta vietata

(Di giovedì 6 luglio 2023) Grave aggressione agli agenti della Polizia Locale di Civitavecchia, che si sono trovati a far fronte a una rissa tra ristoratori nella via della movida del Comune. Un fatto che oltre a portare tanto spavento ai clienti di due locali di ristorazione, è costato anche pugni e calci verso alcuniche stavano provando a sedare la rissa tra i due gestori delle attività commerciali. Com’è scaturita la rissa a Civitavecchia? Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Locale del Comune balneare, l’episodio sarebbe conseguito all’ennesimo dispetto tra due gestori con i locali vicini. Uno di loro avrebbe posteggiato il proprio motorino davanti la vetrina dell’altro, innescando la rabbia di questo titolare. Alla cortese richiesta di togliere la moto da quel punto, sull’area pedonale di piazza Luigi Calamatta, il titolare della moto si sarebbe rifiutato. L’arrivo della ...

La rappresentanza della Polizia locale apre una sottoscrizione per le spese legali delle persone accusate di aver pestato la donna trans a Milano. «Non ...