VIDEO Tour de France 2023 | tappa di oggi | highlights e arrivo Pogacar stacca Vingegaard!

(Di giovedì 6 luglio 2023) La vendetta di Tadejsi consuma a Cauterets-Cambasque. Lo sloveno della UAE Team Emirates dimostra immediatamente che c’è estrema partita alde, andando ad imporsi sul primo traguardo in salita della Grande Boucle e riavvicinandosi in maniera imperiosa a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ora in giallo con 25” sul suo rivale. Altra frazione movimentata da una fuga assai nutrita, ma è il miticomalet a regalare emozioni. Il forcing della Jumbo-Visma è asfissiante e non lontani dalla vetta rimane la solita inossidabile coppia, ma questa volta lo scatto del danese non fa male al vincitore delde2020 e 2021, che rimane incollato alla sua ruota. Questa volta èa correre in maniera attendista, cucinandosi per ...

Lo sloveno Tadej Pogacar vince per distacco la sesta tappa del Tour de France, da Tarbes a Cauterets - Cambasque, lunga 144.9 km. Al secondo posto, staccato di 24", il danese Jonas Vingegaard, che ha conquistato la maglia gialla di leader della classifica. Pogacar: "Dedico la vittoria alla mia fidanzata" Lo sloveno Tadej Pogacar vince per distacco la sesta tappa del Tour de France, da Tarbes a Cauterets-Cambasque, lunga 144.9 km. Al secondo posto, staccato di 24", il danese Jonas Vingegaard. Sesta tappa, a poco più di 2,5 km dal traguardo il ciclista sloveno stringe i denti e stacca in salita l'avversario che sorpreso dall'azione non regge il ritmo e rimane indietro Il danese subisce lo ...