VIDEO ? Frattesi | «Inter Fans | non vedo l’ora di vedervi a San Siro!»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Davide, dopo essersi presentato all’, sul profilo ufficiale del club nerazzurro ha salutato anche i tifosiisti. Il suo messaggio su Twitter. SAN SIRO ? L’scrive, sul proprio profilo Twitter: «Non vediamodi vederti allo ». Daviderisponde, con un nuovo, in maniera entusiasta: «Ciao! Sono felicissimo di essere qui e nondia San». Non vediamodi vederti allo #Forza#WelcomeDavide pic.twitter.com/v615tLZ7iA —(@) July 6, 2023-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Protagonista degli ultimi giorni di mercato, con le ufficialità dei 'suoi' Tonali e, Giuseppe Riso ha commentato le ultime operazioni di mercato. In particolare, ha svelato il retroscena sul pranzo tra Milan e Sassuolo, con l'Inter che aveva fretta di chiudere (dal nostro ...Dopo aver blindato fino al 2028 Alessandro Bastoni e al 2027 Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro nella giornata di ieri ha pure definito l'acquisto di Davidedal Sassuolo, incassando la ......i colpi, in dirittura d'arrivo, e Thuram, già ufficiale, adesso cercherà di riportare a Milano Lukaku, ma prima di presentarsi al Chelsea con un 'offerta dovrà essere ceduto Onana [] , ...

Video Inter, Frattesi emozionato per i cori dei tifosi all'uscita dal Coni La Gazzetta dello Sport

"Basta guardarsi intorno per capire l'importanza di questo club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l'Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. (ANSA) ...Davide Frattesi si presenta come nuovo giocatore dell'Inter: "Basta guardarsi intorno per capire l'importanza di questo club - le prime parole da nerazzurro del centrocampista ai canali ufficiali dell ...