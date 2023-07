Vibo Valentia | mani della ' ndrangheta sui villaggi turistici | 4 fermi

... in provincia di. L'operazione é stata coordinata dalla Dda di Catanzaro. Le persone fermate sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, ...I soggetti sono sospettati di avere il controllo di alcuni villaggi turistici della Costa degli Dei, in provincia di. Le accuse L'operazione ha accertato il controllo da parte di una ...... in provincia di. L'operazione è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro. Le persone fermate sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, ...

Folle gesto - Vibo Valentia, dirigente comunale aggredita mentre si svolge il Consiglio: mani al collo, urla e parapiglia LaC news24

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Quattro persone sono state fermate dalla guardia di finanza di Catanzaro con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito di un'operazione che ha riguardato il controllo da ...